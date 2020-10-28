У Трампа заявили о хакерской атаке на сайт его избирательной кампании

28 октября, 2020, 08:15

Директор по коммуникациям избирательной кампании Трампа Тим Мурто заявил о вредном вмешательства в сайт кампании

Об этом Мурто написал на своей странице в Twitter.

"Сайт кампании Трампа был сломан, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы расследовать источник нападения", - написал Мурто.

Он добавил, что утечки конфиденциальных данных не произошло. Сейчас, по словам чиновника, работа сайта восстановлена.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. - Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28 2020

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3 ноября в США пройдут очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.