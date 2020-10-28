 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУ Трампа заявили о хакерской атаке на сайт его избирательной кампании

У Трампа заявили о хакерской атаке на сайт его избирательной кампании

Директор по коммуникациям избирательной кампании Трампа Тим Мурто заявил о вредном вмешательства в сайт кампании

Об этом Мурто написал на своей странице в Twitter.

"Сайт кампании Трампа был сломан, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы расследовать источник нападения", - написал Мурто.

Он добавил, что утечки конфиденциальных данных не произошло. Сейчас, по словам чиновника, работа сайта восстановлена.

Читайте также: Трамп в случае победы на выборах уволит голов Пентагона, ЦРУ и ФБР - СМИ

3 ноября в США пройдут очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

В 2020-м главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать