У Мартыненко заявили, что поймали Лещенко и ГПК на фейке по Швейцарии
28 октября, 2020, 13:15
Дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление близких к НАБУ Сергея Лещенко и ГПК о якобы проигрыше Николаем Мартыненко апелляции в Швейцарии является фейком и составляющей информационной войны
Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.
Она заявила, что "Лещенко уже много лет занимается информационным киллерством против Мартыненко. В Швейцарии прокуратура даже расследовала незаконное разглашение информации Лещенко со стороны прокурора Урса Кьолли".
Швейцарский адвокат Реза Вафадар отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и без суда, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляцию и федеральный Верховный суд".
В ексдепутата надеются на положительное для себя решение апелляционного суда.
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