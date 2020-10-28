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Espreso.tvОбществоУ Мартыненко заявили, что поймали Лещенко и ГПК на фейке по Швейцарии

У Мартыненко заявили, что поймали Лещенко и ГПК на фейке по Швейцарии


фото: dw
Дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление близких к НАБУ Сергея Лещенко и ГПК о якобы проигрыше Николаем Мартыненко апелляции в Швейцарии является фейком и составляющей информационной войны

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

Она заявила, что "Лещенко уже много лет занимается информационным киллерством против Мартыненко. В Швейцарии прокуратура даже расследовала незаконное разглашение информации Лещенко со стороны прокурора Урса Кьолли".

Швейцарский адвокат Реза Вафадар отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и без суда, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляцию и федеральный Верховный суд".

В ексдепутата надеются на положительное для себя решение апелляционного суда.

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