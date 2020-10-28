Турция обвинила Charlie Hebdo в "культурном расизме" из-за карикатуры на Эрдогана

28 октября, 2020, 13:15

В Турции отреагировали на публикацию карикатуры на президента Реджепа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo

Представитель Эрдогана Фахреттин Алтун назвал публикацию карикатуры попыткой посеять "культурный расизм и ненависть".

"Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть", - написал он.

Карикатура, которая появится в выпуске издания за 28 октября, изображает Эрдогана полуголым и с выпивкой в руке, который задирает подол женщине в исламской платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!".

"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.

Публикация Charlie Hebdo происходит в период напряженной конфронтации между властью Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эммануэля Макрона об убийстве учителя истории и географии Самюэля Пати 18-летним чеченцем, который получил во Франции статус беженца. Он был обезглавлен вечером 16 октября в пригороде Парижа.

В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики".

Также Макрон назвал преступление исламистским терактом и пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране.

После этого Эрдоган призвал бойкотировать французские товары через антиисламскую политику президента Франции Эммануэля Макрона.

Турецкий президент также обвинил Макрона в исламофобии, назвал его «больным» и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния".

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