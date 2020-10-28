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Espreso.tvСпортТренер "Зари" рассказал, кто не поможет команде в следующем матче Лиги Европы

Тренер "Зари" рассказал, кто не поможет команде в следующем матче Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, кто не поможет команде во 2-м туре Лиги Европы против португальской "Браги"

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Луганский клуб не сможет рассчитывать на Жуниньо, который сейчас находится за границей.

"Нам не поможет Жуниньо, по той простой причине, что он сейчас делает визу, он сейчас за границей. Абу Ханна тренируется в общей группе, в полную силу. Будет он играть или нет, это вопрос спорный. Мы довольны тем, какая у нас команда, какой у нас состав. Те ребята, которые выходят на поле, они того стоят. Мне кажется, что любая команда мира хочет только улучшения, но мы сейчас в таком периоде, в котором должны смотреть, только на то, что у нас есть, улучшать и играть с "Брагой", - сказал Скрипник.

После 1-го тура "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами идет первым.

В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом. Матчи состоятся 29 октября.

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