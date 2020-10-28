Ситуация по обеспечению авиатехникой ВСУ неудовлетворительна, - Уруский
28 октября, 2020, 17:37
Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительна
Об этом он заявил во время брифинга 28 октября, передает РБК-Украина.
"Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил является неудовлетворительной", - отметил Уруский.
По его словам, это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.
Он также отметил, что правительство начало принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в текущем и следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.
- Напомним, Олег Уруский назвал шесть главных причин катастрофы Ан-26 под Чугуевым 25 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-