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Espreso.tvОбществоСитуация по обеспечению авиатехникой ВСУ неудовлетворительна, - Уруский

Ситуация по обеспечению авиатехникой ВСУ неудовлетворительна, - Уруский


фото: opk.com.ua
Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительна

Об этом он заявил во время брифинга 28 октября, передает РБК-Украина.

"Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил является неудовлетворительной", - отметил Уруский.

По его словам, это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.

Он также отметил, что правительство начало принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в текущем и следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

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