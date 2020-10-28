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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 29 октября вероятны дожди

Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 29 октября вероятны дожди

В Украине 29 октября воздух прогреется от +13°C до +19°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Четверг в Украине еще побудет любимчиком осени, будет тепло и еще много солнца. Однако уже потихоньку ситуация начинает меняться", - отметила синоптик.

29-го октября в Украину придет циклон. Уже завтра отдельные дожди вероятны в южной части Украины, в Центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером в западных областях.

На остальной территории пока - без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг ожидается +13°C...+19°C.

В Киеве завтра, 29-го октября, еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня предполагается около +13°C.

По словам синоптика, конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей. В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится.

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