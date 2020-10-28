США проводят очередную ротацию бронетанковых войск в Европе

28 октября, 2020, 16:31

Сухопутные войска Вооруженных сил США в Европе начали седьмую ротацию бронетанковых подразделений в рамках миссии Atlantic Resolve в ответ на агрессию России против Украины

Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе (USAREUR).

"С начала этой недели боевая группа 1-й танковой бригады из состава 1-й бронетанковой дивизии (форт Худ, Техас) прибывает в Европу с целью поддержки операции Atlantic Resolve", - сообщили в USAREUR.

Личный состав добирается до Европейского континента через военные и коммерческие аэропорты в Германии, Польше и Румынии. Материальные средства перебрасываются морским путем в бельгийский порт Антверпен.

Как отмечается, американские военнослужащие, прибывающие в Европу, принимают все необходимые санитарные меры в условиях эпидемии COVID-19.

В течение семи ротаций бронетанковые подразделения Сухопутных войск ВС США проведут двусторонние и многосторонние военные учения с около десятью союзниками по НАТО и странами-партнерами. Целью военной активности является повышение боевой готовности, улучшение боевой оперативной совместимости, укрепление партнерства между вооруженными силами США и союзниками и партнерами в Европе.

Миссия Atlantic Resolve проводится в рамках Европейской инициативы США по сдерживанию. Она была основана в ответ на развязанную Россией войну против Украины на Донбассе. От Сухопутных войск Соединенных Штатов в миссию привлечены около 6 тыс. военнослужащих, представляющих танковые, авиационные и логистические компоненты. Дивизийное командование Atlantic Resolve дислоцируется в польской Познани.

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