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Espreso.tvОбществоСемьям погибших на фронте добровольцев будут выплачивать помощь, - Минсоцполитики

Семьям погибших на фронте добровольцев будут выплачивать помощь, - Минсоцполитики


фото: reuters
Кабинет Министров принял решение о выплате адресной помощи к социальным выплатам семьям погибших на войне с Россией участников добровольческих формирований

Об этом сообщается на сайте министерства.

"28 октября принято решение Правительства о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 1 декабря 2020 года, а с 1 декабря 2020 года - 17 690 грн).

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