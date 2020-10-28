Семьям погибших на фронте добровольцев будут выплачивать помощь, - Минсоцполитики

28 октября, 2020, 17:19

Кабинет Министров принял решение о выплате адресной помощи к социальным выплатам семьям погибших на войне с Россией участников добровольческих формирований

Об этом сообщается на сайте министерства.

"28 октября принято решение Правительства о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 1 декабря 2020 года, а с 1 декабря 2020 года - 17 690 грн).