Семьям погибших на фронте добровольцев будут выплачивать помощь, - Минсоцполитики
Об этом сообщается на сайте министерства.
"28 октября принято решение Правительства о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 1 декабря 2020 года, а с 1 декабря 2020 года - 17 690 грн).
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