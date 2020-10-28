СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов на 110 млн грн

28 октября, 2020, 15:50

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем 110 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем 110 млн грн.

По предварительным данным следствия СБУ, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали схему импорта вооружения без уплаты налогов. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины.

"Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенные декларации при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран", - пояснили в пресс-службе.

По информации ведомства, сделка с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн гривен.

При этом, отметили в пресс-службе, эти зенитно-ракетные комплексы в украинское войско не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружение была реэкспортирована за границу.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В ведомстве добавили, что сейчас идет следствие и устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц. На выявленные образцы вооружения наложен арест.

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