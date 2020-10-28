С полномочиями "единого голоса": Арестовича назначили советником делегации в ТКГ по информационной политике
28 октября, 2020, 17:27
Политический и военный обозреватель Алексей Арестович назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины
Об этом Арестович написал в Facebook.
"Имею возможность сообщить, что решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - написал Арестович.
Он пригласил заинтересованных лиц, журналистов обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.
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