С полномочиями "единого голоса": Арестовича назначили советником делегации в ТКГ по информационной политике

28 октября, 2020, 17:27

Политический и военный обозреватель Алексей Арестович назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины

Об этом Арестович написал в Facebook.

"Имею возможность сообщить, что решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - написал Арестович.

Он пригласил заинтересованных лиц, журналистов обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

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