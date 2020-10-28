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Espreso.tvОбществоРешение КСУ об электронном декларированим разрушает антикоррупционную реформу, - НАБУ

Решение КСУ об электронном декларированим разрушает антикоррупционную реформу, - НАБУ

Решение Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим и не выдерживает никакой критики

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Решение Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КСУ не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества доходы, полученные незаконным путем, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, по которым осуществляется расследование за недостоверное декларирование", - говорится в заявлении.

В НАБУ отмечают, что введение электронного декларирования является одним из ключевых достижений Революции Достоинства. Это краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году, цель которой - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу.

"Благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права задавать вопросы о доходах судей и источниках их происхождения и привлечь их к ответственности в случае выявления расхождений", - заявляют в НАБУ.

В бюро подчеркивают, что "такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения".

Отмечается, что на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в которых исследуют около 180 фактов умышленного внесения недостоверных сведений в электронные декларации. Семи лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (шесть приговоров, в отношении семи человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

"Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Поэтому должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности", - акцентируют в НАБУ.

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