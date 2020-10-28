Рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию, - глава НАПК о решении КСУ

28 октября, 2020, 18:53

Рассмотрение Конституционным Судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением Основного закона

Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, передает Укринформ.

"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.

Новиков подчеркнул, что несколько судей принимали решение при конфликте интересов.

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По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей не совпадают по времени с рассмотрением конституционности положений антикоррупционного законодательства.

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"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном состоянии была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.