Рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию, - глава НАПК о решении КСУ
Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, передает Укринформ.
"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.
Новиков подчеркнул, что несколько судей принимали решение при конфликте интересов.
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По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей не совпадают по времени с рассмотрением конституционности положений антикоррупционного законодательства.
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"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном состоянии была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.
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