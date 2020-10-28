Расширение количества работников аппарата Минобороны: Кабмин принял постановление
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
"Проект постановления разработан Министерством обороны с целью увеличения численности аппарата Минобороны для осуществления координации задач в сфере связи и информатизации; организации деятельности по направлению внедрения и развития новейших информационных технологий процессов и цифровизации в сфере обороны; координации и контроля над созданием и внедрением единой автоматизированной системы управления ВСУ, информационной инфраструктуры, информационных систем различного функционального назначения", - говорится в сообщении.
Также постановление предполагает развитие систем технической защиты информации и технических средств охраны, программного и аппаратного обеспечения, разрабатываемых и принимаемых и вооружения или услуг Вооруженным силам в рамках международной технической помощи, в том числе на проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Отмечается, что реализация этого постановления не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
Расходы будут осуществляться средствами госбюджета на текущий год в пределах расходов, предусмотренных для Минобороны по бюджетной программе "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины" в сумме 19 191,826 тыс. грн в результате наявных вакантных должностей работников аппарата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-