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Espreso.tvОбществоРасширение количества работников аппарата Минобороны: Кабмин принял постановление

Расширение количества работников аппарата Минобороны: Кабмин принял постановление

Правительство разрешило увеличить предельную численность работников аппарата Минобороны на 65 человек

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Проект постановления разработан Министерством обороны с целью увеличения численности аппарата Минобороны для осуществления координации задач в сфере связи и информатизации; организации деятельности по направлению внедрения и развития новейших информационных технологий процессов и цифровизации в сфере обороны; координации и контроля над созданием и внедрением единой автоматизированной системы управления ВСУ, информационной инфраструктуры, информационных систем различного функционального назначения", - говорится в сообщении.

Также постановление предполагает развитие систем технической защиты информации и технических средств охраны, программного и аппаратного обеспечения, разрабатываемых и принимаемых и вооружения или услуг Вооруженным силам в рамках международной технической помощи, в том числе на проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Отмечается, что реализация этого постановления не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Расходы будут осуществляться средствами госбюджета на текущий год в пределах расходов, предусмотренных для Минобороны по бюджетной программе "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины" в сумме 19 191,826 тыс. грн в результате наявных вакантных должностей работников аппарата.

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