"Украина ждет судейский Майдан": соцсети об отмене КСУ криминала за сокрытие доходов

28 октября, 2020, 19:41

Решение Конституционного суда об отмене уголовного наказания за ложное декларирование доходов должностными лицами возмутило украинское общество

Еспресо.TV представляет подборку сообщений украинцев в соцсетях о решении КСУ.

"Судейский Майдан. Украину ждет судейский Майдан. Потому что президент, СБУ, ГБР и НАБУ, как оказалось, не в состоянии навести порядок среди судей. Тех, чьи действия угрожают национальной безопасности и обороне", - написал журналист Сергей Руденко.

"Конституционный суд предпринял атаку на государственный институт, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. ... Теперь наша задача, задача гражданского общества , оказывать давление на власть, чтобы снова выбить возвращения деклараций и остановить произвол судей... и еще - что бы не строилось в стране, все будет разрушено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему... Гражданское общество остается единственной защитой антикоррупционных реформ", - написал журналист Юрий Бутусов.

"Во время Майдана было правило - не знаешь, что делать, сомневаешься или паникуешь - иди на Майдан, станет лучше. Пока приходится заменять это пробежками, чтобы хоть как-то утилизировать злость, которую чувствуешь в сторону Конституционного Суда, ОАСК и их кукловодов", - написал экс-замглавы Минэкономразвития, экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефедов.

"Создание независимых антикоррупционных органов и введение электронного декларирования было обязательным условием безвиза. Принятие этих законов, открытие информации о состоянии чиновников и стали той электоральной революцией, изменившей политический ландшафт общества. Люди изучали декларации политиков, это стало захватывающим чтивом... Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали. Эти законы точно не были идеальными, они просто принимались, под улюлюканье "антикоррупционеров", точно нуждались в совершенствовании, но не ликвидации. Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще 2 дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше из-за непрозрачного избрания конкурсной комиссии САП", - написала нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать... А дальше что? А судьи кто? Остается Е-Data, Прозорро и государственный реестр", - написала общественный деятель Анастасия Розлуцкая.

"Конституционный суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича. Решение о фактической отмене системы электронного декларирования - это угроза всему, что было сделано на пути к цивилизованному миру за последние 7 лет. Десяток рабов в здании на Жилянской хотят поставить на колени и сделать рабами коррупции, цинизма и таможенных схем всю страну", - написал экс-нардеп Мустафа Найем.

Это - очередная волна коррупционного реванша в Украине и это будет иметь серьезные последствия для государства. Именно так расцениваю решение КСУ о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. И президент, и его представитель в КС знали о таком представлении депутатов. Поэтому надо было им представить четкую позицию, которую, по моему убеждению, суд бы учел. Почему не действовали? Кому это выгодно? По моему убеждению, в парламенте нужно немедленно вносить изменения в законы и возвращать жесткую уголовную ответственность топчиновников, госслужащих и депутатов, за недостоверное декларирование и обогащение во власти. Время действовать решительно и жестко: за коррупцию должно быть автоматическое лишение мандата народного депутата в Верховной Раде", - написал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Судейский Майдан Украина ждет судейский Майдан. Потому что президент, СБУ, ГБР и НАБУ, как оказалось, не в состоянии навести порядок среди судей. Тех, чьи действия угрожают национальной безопасности и обороне Опубликовано Сергей Руденко Среда, 28 октября 2020 г.

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Создание независимых антикоррупционных органов и введение е-декларирования было обязательным условием Безвизовые. Принятие этих ... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 27 октября 2020 г.

Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать ... А дальше что? А судьи кто? Остается Е-Data, Прозорро и государственный реестр ... Акция по ссылке https://fb.me/e/4q1O9Oot4 Опубликовано Anastasia Rozlucka Среда, 28 октября 2020 г.

Конституционный суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича. Решение о фактической отмене системы ... Опубликовано Mustafa Nayyem Среда, 28 октября 2020 г.

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