"Скифское золото" из крымских музеев: Апелляционный суд удовлетворил просьбу Украины об отводе судьи

Об этом сообщает Укринформ.

"Для нас это очень важная победа, которая позволит рассматривать дело независимым судьей. И обеспечит принцип состязательности в этом апелляционном производстве. Хочу отметить профессиональную и замечательную работу наших нидерландских коллег. Мы рассчитываем на беспристрастное судопроизводство", - сказал адвокат Андрей Карнаухов - партнер адвокатского объединения "Сергей Козьяков и Партнеры", которое вместе с нидерландской юридической компанией Bergh Stoop & Sanders защищает интересы государства Украина по делу "скифского золота".

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Аллард Пирсон, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела - в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд принял предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом судебного разбирательства является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "Скифском золоте".

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