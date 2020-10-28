"Скифское золото" из крымских музеев: Апелляционный суд удовлетворил просьбу Украины об отводе судьи
28 октября, 2020, 17:50
Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о "скифском золоте" по отводу судьи в связи с подтверждением связи судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости
Об этом сообщает Укринформ.
"Для нас это очень важная победа, которая позволит рассматривать дело независимым судьей. И обеспечит принцип состязательности в этом апелляционном производстве. Хочу отметить профессиональную и замечательную работу наших нидерландских коллег. Мы рассчитываем на беспристрастное судопроизводство", - сказал адвокат Андрей Карнаухов - партнер адвокатского объединения "Сергей Козьяков и Партнеры", которое вместе с нидерландской юридической компанией Bergh Stoop & Sanders защищает интересы государства Украина по делу "скифского золота".
Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Аллард Пирсон, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела - в Апелляционном суде Амстердама.
- 16 июля 2019 года Апелляционный суд принял предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.
- Предметом судебного разбирательства является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.
- Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "Скифском золоте".
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