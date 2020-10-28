"Решение отменено": в аппарате Рады извинились перед журналистами за лишение аккредитации
28 октября, 2020, 22:42
Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк извинилась перед журналистами Слидства.Инфо за лишение аккредитации и заявила о восстановлении разрешения им работать в парламенте
Об этом Кармелюк написала в Facebook.
"Уважаемые коллеги-журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение!" - написала Кармелюк.
Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение!Опубликовано Iryna Karmeliuk Среда, 28 октября 2020 г.
Напомним, ранее комитет Ради лишил журналистов Слидства.Инфо аккредитации .
Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова нардеп-"слуга" Татьяна Цыба пообещала восстановление аккредитации "настоящим" журналистам .
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