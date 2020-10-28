"Реал" попал в скандал из-за "расшифровки" разговора футболистов в раздевалке

28 октября, 2020, 14:54

Лидер "Реала" Карим Бензема в перерыве матча Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" призвал партнеров игнорировать другого нападающего мадридцев

Об этом сообщает RMC Sport .

Издание выяснило, о чем перед вторым таймом разговаривали два французских футболиста "Реала". Нападающий мадридцев Карим Бензема попросил Ферлан Мэнди не давать мяч бразильскому форварду команды Винисиусу.

"Он делает то, что хочет. Брат, ни играй на него, мамой прошу. Он играет против нас", - сказал Бензема.

Во втором тайме Мэнди сделал Винисиус только три передачи. "Реал" спасся от поражения в матче с "Боруссией" лишь в конце матча, который завершился вничью 2: 2.

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахскую "Боруссию".

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