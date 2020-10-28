"Для разгрузки утренних пиков": Укрзализныця запустит дополнительные поезда в направлении Бородянки и Ирпеня
Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.
"Не просто без ресурсов, но начинаем системно рассматривать наиболее перенаселенные пригородные маршруты, где люди добираются городов как" кильки в банке ". Так, в столичном регионе одним из самых перегруженных является Тетеревский направление (это и Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). здесь же и существенные автозаторов. Я лично на это направление получаю больше жалоб на перегрузки, и по нашим замерам в пиковые времена здесь населенность поездов составляет в 140-150% ", - написал Перцовский.
Поэтому, по его словам, Юго-Западная железная дорога нашла возможность перераспределить ресурс.
Поэтому, запускаются дополнительные рейсы, чтобы разгрузить утренние рейсы, чтобы разгрузить пики в столицу: 6602 Тетерев-Борщаговка (4: 05/5: 54) 7008 Бородянка Борщаговка (7: 55/9: 11); 6616 Бородянка Борщаговка (10: 00/11: 21). Также на вечерние пики предусматриваются маршруты 7009 Святошино-Бородянка (18: 22/19: 17) и 6625 Киев-Тетерев (19: 21/21: 16).
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