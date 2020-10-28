"Для разгрузки утренних пиков": Укрзализныця запустит дополнительные поезда в направлении Бородянки и Ирпеня

28 октября, 2020, 10:30

Укрзализныця запустит дополнительные поезда в Тетеревском направлении, поскольку в пиковые времена он является одним из самых перегруженных

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.

"Не просто без ресурсов, но начинаем системно рассматривать наиболее перенаселенные пригородные маршруты, где люди добираются городов как" кильки в банке ". Так, в столичном регионе одним из самых перегруженных является Тетеревский направление (это и Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). здесь же и существенные автозаторов. Я лично на это направление получаю больше жалоб на перегрузки, и по нашим замерам в пиковые времена здесь населенность поездов составляет в 140-150% ", - написал Перцовский.

Поэтому, по его словам, Юго-Западная железная дорога нашла возможность перераспределить ресурс.

Поэтому, запускаются дополнительные рейсы, чтобы разгрузить утренние рейсы, чтобы разгрузить пики в столицу: 6602 Тетерев-Борщаговка (4: 05/5: 54) 7008 Бородянка Борщаговка (7: 55/9: 11); 6616 Бородянка Борщаговка (10: 00/11: 21). Также на вечерние пики предусматриваются маршруты 7009 Святошино-Бородянка (18: 22/19: 17) и 6625 Киев-Тетерев (19: 21/21: 16).

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