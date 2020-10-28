"Более 323 млрд грн": Шмыгаль заявил, что на 2021 год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку
28 октября, 2020, 14:34
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджете на следующий год заложено более 323 млрд грн на социальную поддержку
Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.
"На следующий год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей. Суммарно, больше 323 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
По его словам, средства будут направлены на пенсии, пособия и субсидии для населения.
- Напомним, правительство приняло проект государственного бюджета на 2021 год.
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