"Более 323 млрд грн": Шмыгаль заявил, что на 2021 год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку

28 октября, 2020, 14:34

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджете на следующий год заложено более 323 млрд грн на социальную поддержку

Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.

"На следующий год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей. Суммарно, больше 323 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на пенсии, пособия и субсидии для населения.

Напомним, правительство приняло проект государственного бюджета на 2021 год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb