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Espreso.tvОбщество"Более 323 млрд грн": Шмыгаль заявил, что на 2021 год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку

"Более 323 млрд грн": Шмыгаль заявил, что на 2021 год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджете на следующий год заложено более 323 млрд грн на социальную поддержку

Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.

"На следующий год в бюджете заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей. Суммарно, больше 323 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на пенсии, пособия и субсидии для населения.

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