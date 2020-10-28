Принцип свободы слова незыблемый, - Ермак о реакции на пророссийскую пропаганду на телеканалах Медведчука

28 октября, 2020, 10:03

Ермак считает, что украинские правоохранительные органы имеют достаточно возможностей для реакции на случаи пророссийской пропаганды на телеканалах

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью изданию Бабель .

Ермак ответил на вопрос о необходимости реакции на пропаганду страны-агрессора на телеканалах, которые связывают с Виктором Медведчуком.

"Принцип свободы слова незыблем. Когда переходят красные линии, это уже не журналистика, а информационное киллерство. Если говорим о контрпропаганде, мы говорим о внешних факторах и международный центр (противодействия пропаганде ред.). А внутри страны у нас есть достаточная законодательная база и правоохранительные органы, которые должны реагировать на такие факты (дезинформации ред.) ", - сказал Ермак.

Журналистка спросила, почему тогда правоохранители не реагируют на такие случаи дезинформации.

"Это вопрос к ним. Все, что нужно для этого, у них есть. Грубо это можно описать так: если мы застудили ухо, надо лечить ухо, а не пытаться услышать глазом. Нужно, чтобы имеющиеся органы начали работать, а не придумывать какие-то новые ", - добавил Ермак.