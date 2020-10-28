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Espreso.tvОбществоПри участии заместителя председателя РГА и кандидата от "слуг": на Херсонщине открыли восстановленный памятник большевикам

При участии заместителя председателя РГА и кандидата от "слуг": на Херсонщине открыли восстановленный памятник большевикам


фото: fb
Памятный знак "Командный пункт Василия Блюхера на месте боев 1920 года" открыт после восстановления в городе Каховка Херсонской области

Об этом сообщил проект "Декомунизация.Украина" в Facebook.

"Сегодня состоялось открытие восстановленного памятника большевикам, которые в 1920 году вели бои за Каховский плацдарм. Так называемый командный пункт Василия Блюхера", - говорится в сообщении.
 
На открытии присутствовал заместитель председателя Каховской РГА.
 
"Андрей Серов - заместитель председателя Каховской РГА и его жена Александра Серова, которая была кандидатом в депутаты Каховского городского совета от Слуг Народа", - говорится в сообщении.
  • Блюхер - русский, советский военачальник, диктатор, маршал СССР (1935), причастен к политическим репрессиям в Советском Союзе.
 

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