При участии заместителя председателя РГА и кандидата от "слуг": на Херсонщине открыли восстановленный памятник большевикам
28 октября, 2020, 16:38
Памятный знак "Командный пункт Василия Блюхера на месте боев 1920 года" открыт после восстановления в городе Каховка Херсонской области
Об этом сообщил проект "Декомунизация.Украина" в Facebook.
"Сегодня состоялось открытие восстановленного памятника большевикам, которые в 1920 году вели бои за Каховский плацдарм. Так называемый командный пункт Василия Блюхера", - говорится в сообщении.
На открытии присутствовал заместитель председателя Каховской РГА.
"Андрей Серов - заместитель председателя Каховской РГА и его жена Александра Серова, которая была кандидатом в депутаты Каховского городского совета от Слуг Народа", - говорится в сообщении.
- Блюхер - русский, советский военачальник, диктатор, маршал СССР (1935), причастен к политическим репрессиям в Советском Союзе.
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