При участии заместителя председателя РГА и кандидата от "слуг": на Херсонщине открыли восстановленный памятник большевикам

28 октября, 2020, 16:38

Памятный знак "Командный пункт Василия Блюхера на месте боев 1920 года" открыт после восстановления в городе Каховка Херсонской области

Об этом сообщил проект "Декомунизация.Украина" в Facebook.

"Сегодня состоялось открытие восстановленного памятника большевикам, которые в 1920 году вели бои за Каховский плацдарм. Так называемый командный пункт Василия Блюхера", - говорится в сообщении.