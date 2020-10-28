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Espreso.tvЭкономикаПравительство дополнительно выделило 1,3 млрд грн на помощь безработным

Правительство дополнительно выделило 1,3 млрд грн на помощь безработным


фото: radiotrek
Кабинет министров выделил дополнительные 1,3 млрд грн на выплаты помощи по безработице и частичной безработице

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, Кабинет министров принял постановление о выделении дополнительных средств для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособий по безработице и частичной безработице на период карантина.

"Да, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,3 млрд грн на бюджетные программы помощи по безработице", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млрд грн, а для выплат пособия по частичной безработице на период карантина - 80 млн грн.

В целом, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, в течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн пособия по безработице и более 2,5 млрд грн - пособия по частичной безработице, что позволило сохранить рабочие места 370 тыс. человек.

  • Напомним, по данным Государственной службы занятости, статус безработного в период с 12 марта по 20 августа получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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