Пожары на Харьковщине: Кабмин выделил 3,3 млн грн на помощь пострадавшим

28 октября, 2020, 15:30

Правительство выделило средства на восстановление жилья для пострадавших во время пожаров в Харьковской области в сентябре

Об этом уведомить премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

Кабинет министров выделил 3,3 млн грн на восстановление жилья семьям, пострадавшим от пожаров в прошлом месяце на Харьковщине.

"В результате пожара в сентябре в Харьковской области сгорели 20 домов. Как мы и обещали, украинцы, столкнувшиеся с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обязательно получат поддержку государства", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в начале сентября во Харьковской области произошел масштабный пожар. К тушению привлекли 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Впоследствии, пожар ликвидировали.

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