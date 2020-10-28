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Espreso.tvОбществоПожары на Харьковщине: Кабмин выделил 3,3 млн грн на помощь пострадавшим

Пожары на Харьковщине: Кабмин выделил 3,3 млн грн на помощь пострадавшим


фото: dsns.gov.ua
Правительство выделило средства на восстановление жилья для пострадавших во время пожаров в Харьковской области в сентябре

Об этом уведомить премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

Кабинет министров выделил 3,3 млн грн на восстановление жилья семьям, пострадавшим от пожаров в прошлом месяце на Харьковщине.

"В результате пожара в сентябре в Харьковской области сгорели 20 домов. Как мы и обещали, украинцы, столкнувшиеся с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обязательно получат поддержку государства", - отметил Шмыгаль.

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