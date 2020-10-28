Политтехнолог Шкляров выехал из Беларуси в США
Об этом сообщает Наша Нива .
По информации издания, сотрудники посольства доставили Шклярова в Киев, а оттуда он вылетел в Вашингтон. Сейчас он находится в отделении кардиологии больницы, якобы чувствуя нормально, и госпитализация нужна, чтобы минимизировать последствия коронавируса, который он перенес в тюрьме.
Виталий Шкляров - коренной житель Беларуси, но гражданин США. Его освобождение обсуждался во время телефонного звонка государственного секретаря Помпео к Александру Лукашенко. Шкляров в тюрьме с конца июля. Он был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политическими заключенными в тюрьме КГБ.
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