Политтехнолог Шкляров выехал из Беларуси в США

28 октября, 2020, 11:18

Политтехнолог Виталий Шкляров, который имеет американское гражданство, покинул Беларусь и прибыл в Вашингтон

Об этом сообщает Наша Нива .

По информации издания, сотрудники посольства доставили Шклярова в Киев, а оттуда он вылетел в Вашингтон. Сейчас он находится в отделении кардиологии больницы, якобы чувствуя нормально, и госпитализация нужна, чтобы минимизировать последствия коронавируса, который он перенес в тюрьме.

Виталий Шкляров - коренной житель Беларуси, но гражданин США. Его освобождение обсуждался во время телефонного звонка государственного секретаря Помпео к Александру Лукашенко. Шкляров в тюрьме с конца июля. Он был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политическими заключенными в тюрьме КГБ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb