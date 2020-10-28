Перемирие на Донбассе: боевики четыре раза нарушили "тишину"
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумел, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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