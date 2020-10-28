 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПеремирие на Донбассе: боевики четыре раза нарушили "тишину"

Перемирие на Донбассе: боевики четыре раза нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 27 октября, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумел, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать