Отечественная сеть супермаркетов наращивает продажи продуктов через интернет
Продуктовый интернет магазин отечественной сети супермаркетов, который начал работу менее года назад, наращивает объемы продаж онлайн. В условиях карантина все больше людей желают получить продукты прямо к собственному столу. При этом еще и сэкономить. Средняя стоимость чека составляет уже 500-700 гривен. В ассортименте маркетов более 7000 наименований свежей продукции.
"Премиальный сегмент представлен ТМ" De Luxe Foods & Goods Selected ", средний плюс -" Спец АТБ ", средний - ТМ" Своя линия ". Наиболее экономную продукцию предлагает "Умный выбор». Так что каждый найдет на полках АТБ качественные здоровые продукты по своему вкусу и демократичной цене ", - рассказывает управляющий магазином Евгений Горицкий.
Стоимость товаров при интернет-заказе не отличается от цен на полках. Сервис особенно популярен и для тех, кто вынужден работать в удаленном доступе.
"Раньше, как правило, покупал продукты по пути с работы. Сейчас работаю в удаленном доступе. Во время карантина выходить лишний раз из дома в общественные места, особого желания нет. Поэтому продуктовый интернет-магазин это хорошее решение. Не нужно переплачивать, удобно. А главное - безопасно ", - делится впечатлениями клиент Евгений.
"Доставка заказанных товаров из интернет-магазина АТБ занимает менее двух часов, что с учетом дороги можно сравнить с обычным походом в магазин", добавляет Евгений Горицкий.
За время работы на рынке сеть построила сеть собственных производителей. Отказ от посредников позволяет удерживать цены на 10-15 процентов ниже рыночных.
"За более четверти века работы отечественного рынка розничной торговли - компания АТБ построила мощную сеть собственных производителей. Это позволяет значительно экономить средства почти четырем миллионам постоянных клиентов ", - говорит Евгений Горицкий.
Сеть АТБ является одним из крупнейших ритейлеров в Украине. Тысяча сто шестьдесят семь супермаркетов представлены в 24-х областях Украины. Ежедневно покупки в сети делают около 4 миллионов украинцев.
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