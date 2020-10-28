Олимпийский медалист из Германии умер в 37 лет

28 октября, 2020, 15:17

На 38-м году жизни умер серебряный призер Олимпиады-2010 по бобслею Рихард Аджей из Германии

Об этом сообщает Международная федерация бобслея и скелетона.

Отмечается, что Аджей умер в окружении членов семьи, у него остались жена и дочь, второй ребенок должен родиться через несколько недель.

Рихард Аджей начал спортивную карьеру как игрок в американский футбол и играл за команды "Рейн Файр", "Берлин Тандер", "Дюссельдорф Пантер".

В бобслей он перешел в 2007 году. 9 января 2010 года он впервые принял участие в этапе Кубка мира и сразу же одержал победу в соревнованиях двоек. В феврале 2010 года он стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в паре с Томасом Флоршюцем.

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