Оккупанты стреляли из стрелкового оружия вблизи Водяного - штаб
28 октября, 2020, 17:35
28 октября российско-оккупационные войска один раз обстреляли силы ООС
Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС.
Неподалеку Водяного зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия.
Они не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь нет.
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