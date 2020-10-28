Оккупанты стреляли из стрелкового оружия вблизи Водяного - штаб

28 октября, 2020, 17:35

28 октября российско-оккупационные войска один раз обстреляли силы ООС

Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС.

Неподалеку Водяного зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия.

Они не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому огонь они не открывали.