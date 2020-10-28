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Espreso.tvОбществоОккупанты стреляли из стрелкового оружия вблизи Водяного - штаб

Оккупанты стреляли из стрелкового оружия вблизи Водяного - штаб


фото: reuters
28 октября российско-оккупационные войска один раз обстреляли силы ООС

Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС.

Неподалеку Водяного зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия.
 
Они не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому огонь они не открывали.
 
Боевых потерь нет.
 

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