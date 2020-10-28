Назначение Рябикина главой таможни является результатом негласного договора ОП с крупнейшими группами влияния во власти, - Бутусов

28 октября, 2020, 11:26

По информации журналиста Юрия Бутусова, на заседании Кабинета министров главой Таможенной службы будет утверждено Павла Рябикина

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Сегодня на заседании Кабмина будет утвержден победитель конкурса на назначение нового главы Таможенной службы Украины - Павел Рябикин. Большинству ничего не скажет эту фамилию, но на самом деле, эта фигура для таможни и для государства в этом посту станет знаковой - по сути это результат негласного договора ОП с крупнейшими группами влияния во власти ", - написал Бутусов.

Согласно информации источников в Офисе президента, Зеленский провел собеседование с Рябикин еще до местных выборов. После этого собеседования в пятницу 23 октября Кабмин объявил конкурс на пост главы таможни с зарплатой около 30 тыс. грн в месяц. Для подачи документов при этом установили срок три дня - выходные и понедельник, 26 октября.

"Как ни странно, но в таких фарсовых условиях успели податься ряд кандидатов, и во вторник с ними провел 15-минутную собеседование замминистра Юрий Драганчук. То есть конкурс был абсолютно показушным, политическое решение ОП было уже принято, и премьеру Шмыгалю его надо просто оформить ", - отметил Бутусов.

По его информации, кандидатуру Рябикина предложил Зеленскому председатель Офиса президента Андрей Ермак, а к Ермаку Рябикина привел вице-премьер-министр Алексей Резников, который работал с Рябикин в Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, Рябикин работал юристом в одной из авторитетных фирм "Василь Кисиль и партнеры", долгое время занимался авиаперевозками.

"Стал известен как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая, который сделал себе состояние как доверенное лицо президента Кучмы, и основателя" Нафтогаза Украины ". Бакай опекал карьеру начинающих боксеров братьев Кличко, и Рябикин подружился с братьями около 20 лет назад", - отметил Бутусов.

Также по его информации, Рябикин вошел в группу влияния одного из близких к Кучме олигарха Александра Волкова, был избран народным депутатом на довыборах в 2000 году и вошел в созданную Волковым группу "Демократический союз".

В 2002 году Рябикин перешел во фракцию "Наша Украина", а на президентских выборах стал доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В 2005-2006 году Рябикин был заместителем министра транспорта по вопросам авиации.

Напомним, 22 октября Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентис и.о. председателя Гостаможслужбы.

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