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Espreso.tvЭкономикаНАБУ разоблачило руководителей порта "Южный" на злоупотреблениях в 47,5 млн грн

НАБУ разоблачило руководителей порта "Южный" на злоупотреблениях в 47,5 млн грн


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило руководителей морского торгового порта "Южный" на злоупотреблениях на сумму 47,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, детективы бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Морской торговый порт" Южный "потерпело более 47 млн грн убытков. Среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица порта" Южный ".

В пресс-службе отметили, что речь идет об одном из заместителей директора государственного предприятия порта, экс-заместителе директора, семь бывших директоров коммерческих компаний, а также двух сотрудниц коммерческих компаний.

Так, следствие установило, что один из действующих руководителей порта и бывший заместитель директора порта "Южный", а также руководитель частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатил 47,5 млн грн при закупке товаров.

"Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. в общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров ", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, должностных лиц государственного предприятия в настоящее время задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.

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