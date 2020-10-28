На Филиппинах бойцовский петух убил полицейского

28 октября, 2020, 14:32

Офицер филиппинской полиции погиб из-за петуха во время рейда на незаконные петушиные бои в провинции Северный Самар

Об этом сообщает ВВС .

Лейтенанта полиции петух, к лапе которого была прикреплена бойцовая шпора, сначала ранил. Лезвие рассекло лейтенанту левое бедро, перерезав артерию. По дороге в больницу полицейский умер.

Петушиные бои - это кровавый вид спорта, зрители ставят деньги на исход боя между двумя птицами, которые часто бьются до смерти.

На Филиппинах петушиные бои популярные и к пандемии были разрешены, но только в лицензированных кабинах в воскресенье и в официальные праздники, а также во время местных праздников, которые продолжаются максимум три дня. Во время эпидемии коронавируса бои запретили.

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