МАУ прекратит работу пяти зарубежных представительств
28 октября, 2020, 12:01
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит работу представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата
Об этом говорится в сообщении МАУ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Согласно сообщению, МАУ прекратит работу своих представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.
Причиной принятия этого решения отмечается сокращение штата работников авиакомпании, а также уменьшение расходов на представительства.
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