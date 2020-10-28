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Espreso.tvЭкономикаМАУ прекратит работу пяти зарубежных представительств

МАУ прекратит работу пяти зарубежных представительств


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит работу представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата

Об этом говорится в сообщении МАУ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, МАУ прекратит работу своих представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

Причиной принятия этого решения отмечается сокращение штата работников авиакомпании, а также уменьшение расходов на представительства.

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