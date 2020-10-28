МАУ прекратит работу пяти зарубежных представительств

28 октября, 2020, 12:01

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит работу представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата

Об этом говорится в сообщении МАУ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, МАУ прекратит работу своих представительств в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

Причиной принятия этого решения отмечается сокращение штата работников авиакомпании, а также уменьшение расходов на представительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb