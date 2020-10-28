Лучшим футболистом матча "Шахтер" - "Интер" признали 19-летнего украинца
28 октября, 2020, 10:50
19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера"
Об этом сообщает WhoScored .
Трубин получил за игру оценку 7,5, которая оказалась самой высокой среди всех футболистов "Шахтера" и "Интера", которые во 2-м туре Лиги чемпионов сыграли в Киеве вничью 0: 0.
19-летний украинец сделал за 4 декабря сейвы, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль.
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что дончане отобрали очки у "Интера" благодаря надежной игре в обороне .
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