 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучшим футболистом матча "Шахтер" - "Интер" признали 19-летнего украинца

Лучшим футболистом матча "Шахтер" - "Интер" признали 19-летнего украинца


фото: shakhtar.com
19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера"

Об этом сообщает WhoScored .

Трубин получил за игру оценку 7,5, которая оказалась самой высокой среди всех футболистов "Шахтера" и "Интера", которые во 2-м туре Лиги чемпионов сыграли в Киеве вничью 0: 0.

19-летний украинец сделал за 4 декабря сейвы, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать