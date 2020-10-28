Легализация игорного бизнеса: народные депутаты создадут рабочую группу для внесения изменений в закон

28 октября, 2020, 12:56

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решил создать рабочую группу по разработке изменений в закон "Об игорном бизнесе"

Об этом говорится в сообщении Коммуникационного аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, по результатам проведенного заседания Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решил создать рабочую группу по разработке в сжатые сроки изменений в закон "Об игорном бизнесе" с учетом пожеланий, высказанных народными депутатами во время заседания.

Кроме того, комитет рассмотрел вопрос относительно принятого Кабинетом министров решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также утверждение ее председателя и ее членов.

Народные депутаты отметили, что закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" содержит коллизию: две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

"В одной части это должно быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - это должно быть комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих. Однако, Кабинет министров, не имея на это полномочий, самостоятельно выбрал одну из этих норм ", - говорится в сообщении.

Следовательно, члены комитета высказались за необходимость урегулировать коллизии и призвали Кабмин действовать в рамках закона.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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