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Espreso.tvЭкономикаКиберполиции закрыла 41 "пиратский" онлайн-кинотеатр

Киберполиции закрыла 41 "пиратский" онлайн-кинотеатр


фото: cyberpolice.gov.ua
Киберполиция закрыла 41 онлайн-кинотеатр, который предоставлял доступ к просмотру кино без согласия правообладателей

Об этом сообщила пресс-служа киберполиции.

Согласно сообщению, правоохранители провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Пират" в ходе которой прекратили деятельность 41 веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кино без согласия правообладателей.

"Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигает 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы на указанных ресурсах. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачили лиц, незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, правоохранители пресекли деятельность компании, которая осуществляла финансирование пиратства путем распространения тизерной рекламы.

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