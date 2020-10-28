Киберполиции закрыла 41 "пиратский" онлайн-кинотеатр
Об этом сообщила пресс-служа киберполиции.
Согласно сообщению, правоохранители провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Пират" в ходе которой прекратили деятельность 41 веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кино без согласия правообладателей.
"Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигает 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы на указанных ресурсах. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн грн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачили лиц, незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, правоохранители пресекли деятельность компании, которая осуществляла финансирование пиратства путем распространения тизерной рекламы.
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