Курс валют: доллар подорожал еще на три копейки

28 октября, 2020, 09:14

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 октября 2020 на отметке 28,36 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 27 октября курс составлял 28,33 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 28 октября установлен на уровне 33,55 грн / евро. По состоянию на 27 октября курс составлял 33,49 грн / евро.

На наличном рынке 28 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,40, продают - по 28,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,26 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,50 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb