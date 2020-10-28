Курс валют: доллар подорожал еще на три копейки
28 октября, 2020, 09:14
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 октября 2020 на отметке 28,36 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 27 октября курс составлял 28,33 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 28 октября установлен на уровне 33,55 грн / евро. По состоянию на 27 октября курс составлял 33,49 грн / евро.
На наличном рынке 28 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,40, продают - по 28,45 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,26 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,50 грн / $.
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