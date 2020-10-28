Коронавирус: в Литве отменили все мероприятия и собрания

Об этом сообщает Delfi, передает РБК-Украина.

Литовские власти на две недели решили отменить все мероприятия и собрания в стране. Исключение составляют следующие мероприятия и сборы: похороны, спортивные мероприятия без зрителей, культурные мероприятия в закрытом пространстве.

В закрытых помещениях количество людей ограничено до 200, они должны соблюдать дистанцию, и надевать маски. На открытом пространстве могут проходить мероприятия с участием не более 400 человек, соблюдающих дистанцию.

В Литве в последние недели отмечается большой рост новых случаев коронавируса. По обновленным данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 тыс. человек.

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