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Espreso.tvСпортКаштру объяснил, благодаря чему "Шахтер" отобрал очки у "Интера"

Каштру объяснил, благодаря чему "Шахтер" отобрал очки у "Интера"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что дончане отобрали очки у итальянского "Интера" благодаря надежной игре в обороне

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Каштру, перед игрой с "Интером" в Лиге чемпионов, было необходимо сделать выводы из разгромного поражения от итальянцев в августовском полуфинале Лиги Европы.

"Было очень важно закрыть связи с Лукаку и Мартинесом. У" Интера "чаще всего идет пас на фланг, а оттуда - передача в центр на одного из нападавших, который отдает пас на полузащитников, те забегают к штрафной и создают опасные моменты. Мы пытались отрезать любые линии передач с флангов на обоих форвардов. Также мы не прессинговали очень высоко. Наш оборонительный блок располагался чуть ниже, и это позволяло нам выжидать правильный момент, когда команда отправлялась в прессинг ", - отметил Каштру.

Он добавил, что "Шахтеру" удалось сыграть с "Интером" вничью благодаря правильным действиям в обороне.

"Очень важно найти эту иерархию, отдавать приоритет или атаке, или защиты. Как вы понимаете, мы отдали приоритет обороне. Не следует забывать, что" Интер "- одна из лучших команд в мире, у нее фантастическая атака, и каждому сопернику будет очень трудно с "нерадзурри". Динамика была очень сложной, но мы по крайней мере пытались ее построить, и она сработала. Я всегда говорю футболистам: если не удается победить, важно хотя бы не проиграть ", - сказал Каштру.

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