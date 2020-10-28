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Espreso.tvСпортКак выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 2-го тура ЛЧ

Как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 2-го тура ЛЧ


фото: shakhtar.com
По итогам двух туров Лиги чемпионов "Шахтер" и менхенгладбахская "Боруссия" возглавляют турнирную таблицу в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во 2-м туре "Шахтер" в Киеве сыграл в нулевую ничью с итальянским "Интером". Немецкая "Боруссия" в Менхенгладбахе сыграла вничью 2: 2 с мадридским "Реалом".

Таким образом, "Шахтер" набрал 4 очка и сохранил лидерство. "Интер" и "Боруусия" имеют по 2 пункта. "Реал" с 1 баллом идет последним.

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