Кабмин утвердил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.
Согласно сообщению, Кабинет министров назначил Рудого Ивана Тарасовича председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Как отметил в своем Telegram вице-премьер-министр Украины Олег Немчинов, Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Также он был участником боевых действий.
Кроме этого, по словам Немчинова, по результатам собеседований Елена Водолажко и Евгения Гетьмана были назначены на должности членов Комиссии.
По информации вице-премьера, Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО, опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.
Немчинов добавил, что на другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.
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