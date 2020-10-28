 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабмин утвердил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров назначил Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

Согласно сообщению, Кабинет министров назначил Рудого Ивана Тарасовича председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как отметил в своем Telegram вице-премьер-министр Украины Олег Немчинов, Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Также он был участником боевых действий.

Кроме этого, по словам Немчинова, по результатам собеседований Елена Водолажко и Евгения Гетьмана были назначены на должности членов Комиссии.

По информации вице-премьера, Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО, опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

Немчинов добавил, что на другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать