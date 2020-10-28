Кабмин утвердил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

28 октября, 2020, 16:17

Кабинет министров назначил Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

Согласно сообщению, Кабинет министров назначил Рудого Ивана Тарасовича председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как отметил в своем Telegram вице-премьер-министр Украины Олег Немчинов, Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Также он был участником боевых действий.

Кроме этого, по словам Немчинова, по результатам собеседований Елена Водолажко и Евгения Гетьмана были назначены на должности членов Комиссии.

По информации вице-премьера, Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО, опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

Немчинов добавил, что на другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

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