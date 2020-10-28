Кабмин снял ограничения на зарплату руководителям и членам наблюдательных советов госкомпаний

28 октября, 2020, 10:00

Кабинет министров снял ограничения в 47 тыс. грн на выплату заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в соответствии с решением Конституционного суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного заключительными положениями закона об изменениях в Государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам налядових советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной зарплаты.

Отмечается, что соответствующее решение было принято благодаря ухвааленим Верховной Радой 17 сентября 2020 года изменениям в государственный бюджет, которыми Кабмина было предоставлено право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения распространения в Украине COVID- 19.

Одновременно с этим правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий.

"В частности, возвращено порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности. Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, определяется в контракте, а не должен превышать 1250000 грн ", - пояснили в пресс-службе.

Также отмечается, что принятое постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерен снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.

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