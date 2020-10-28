Госдума определила Конституцию РФ главнее международного права

28 октября, 2020, 15:50

Российская Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права

Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД РФ.

Соответствующие изменения внесли в закон "О безопасности". В пояснительной записке сказано, что статья 7 закона "О безопасности" дополняется положением, согласно которому "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их толковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

Статья 15 закона дополняется положением о запрете заместителю председателя Совета безопасности, его секретарю и его постоянным членам открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за рубежом.

Депутаты Госдумы России также приняли уточнения в законы о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. Согласно изменениям в статьи 1 и 16 закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 закона "О внешней разведке", глав этих ведомств теперь будут назначать после консультаций с Советом федерации РФ.

Как сообщалось, приоритет международного права над российским был заложен во времена президента Бориса Ельцина в Конституции РФ, принятой в 1993 году. Однако Путин заявил о необходимости изменить эту норму.

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