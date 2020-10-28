Голкипер сборной Украины рассказал, завершит ли карьеру после Евро-2020

28 октября, 2020, 18:25

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов опроверг слухи о завершении карьеры после Евро-2020

Об этом сообщает sport.ua.

36-летний голкипер признался, что завершение карьеры будет зависеть от настроения Пятова и травм.

"Завершение карьеры после Евро-2020? Это точно не соответствует действительности. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроения и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, COVID-19 немного выбил из колеи, у нас многие в команде переболели и сейчас набирают кондиции. Наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов - в матчах с "Реалом" и "Интером" показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в "Шахтере" подрастает такая молодежь.

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