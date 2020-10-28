Голкипер сборной Украины рассказал, завершит ли карьеру после Евро-2020
Об этом сообщает sport.ua.
36-летний голкипер признался, что завершение карьеры будет зависеть от настроения Пятова и травм.
"Завершение карьеры после Евро-2020? Это точно не соответствует действительности. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроения и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, COVID-19 немного выбил из колеи, у нас многие в команде переболели и сейчас набирают кондиции. Наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов - в матчах с "Реалом" и "Интером" показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в "Шахтере" подрастает такая молодежь.
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19.
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- 16 октября голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов получил отрицательный тест на COVID-19.
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