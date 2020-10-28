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Espreso.tvСпортФутболист сборной Англии нанял охрану из-за угроз убийством от фанов "Ливерпуля"

Футболист сборной Англии нанял охрану из-за угроз убийством от фанов "Ливерпуля"


фото: Reuters
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд нанял охранников из-за угроз фанатов "Ливерпуля" убийством

Об этом сообщает Daily Mail .

Угрозы начали поступать после того, как в матче чемпионата Англии вратарь "Эвертона" травмировал нидерландского защитника "Ливерпуля" - Вирджила ван Дейка.

"Джордан был шокирован образами, которые он получил после матча. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы обезопасить семью", - сообщил источник.

Футболист, у которого есть жена и годовалый сын, обратился в специализированную охранную организацию. Кроме того, Пикфорд посоветовали избегать соцсетей, чтобы не выдать свое местоположение.

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