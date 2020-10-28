Фрик-шоу, - Чисора подогревл интерес фанатов к бою против Усика

28 октября, 2020, 18:49

Британский боксер Дерек Чисора продолжает подогревать интерес фанатов к своему поединку против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Чисоры.

"Это будет фрик-шоу. Бой Усик - Чисора", - написал британец.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.

36-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Напомним, 24 октября Александр Усик полетел в Лондон на поединок против Дерека Чисоры.

28 октября стало известно, что Чисора тренируется по системе ММА и не исключает завершения карьеры после поединка с Александром Усиком.

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