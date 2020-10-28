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Espreso.tvСпортФрик-шоу, - Чисора подогревл интерес фанатов к бою против Усика

Фрик-шоу, - Чисора подогревл интерес фанатов к бою против Усика


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора продолжает подогревать интерес фанатов к своему поединку против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Чисоры.

"Это будет фрик-шоу. Бой Усик - Чисора", - написал британец.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинского боксера вторым в супертяжелом весе.

36-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's going to be a freak show #UsykChisora

Сообщение, распространенный (@derekwarchisora)

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