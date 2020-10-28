Дипломат Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ

28 октября, 2020, 17:04

Дипломат и экс-советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский отказался от предложения стать спикером в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве спикера. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение", - отметил Лубкивский.

По его словам, после командировки в Хорватию с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым пересмотрел свою возможную роль, которая "скорее находится в безопасностной и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и Балканского опыта". Он добавил, что готов помогать на добровольной основе.

Лубкивский отметил, что после выздоровления он закончит консультации с Резниковым о формате его возможного вовлечения в процесс реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Офис президента и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложили должность в контактной группе Маркияну Лубкивскому.

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