Дипломат Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ
Об этом он написал в Facebook.
"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве спикера. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение", - отметил Лубкивский.
По его словам, после командировки в Хорватию с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым пересмотрел свою возможную роль, которая "скорее находится в безопасностной и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и Балканского опыта". Он добавил, что готов помогать на добровольной основе.
Лубкивский отметил, что после выздоровления он закончит консультации с Резниковым о формате его возможного вовлечения в процесс реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Напомним, Офис президента и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложили должность в контактной группе Маркияну Лубкивскому.
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