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Espreso.tvОбществоДочь президента Дуды выступила против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов

Дочь президента Дуды выступила против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов

Дочь президента Польши Анджея Дуды и его советник на общественных началах Кинга Дуда выразила несогласие с решением Конституционного суда по делу об ограничении абортов

Свое письмо дочь Дуды разместила в Twitter, передает Укринформ.

"Я не могу согласиться с последствиями, которые несет собой приговор суда. Мне кажется, что депутаты, которые в Польше принимают законы, должны как можно скорее найти разумное и компромиссное решение нынешней ситуации, которое завершило бы спор, возникший в результате приговора", - написала Дуда.

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Она отметила, что так называемый абортный компромисс был взвешенным и приемлемым решением для большинства общества.

  • Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.
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