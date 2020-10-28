Дочь президента Дуды выступила против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов

28 октября, 2020, 21:28

Дочь президента Польши Анджея Дуды и его советник на общественных началах Кинга Дуда выразила несогласие с решением Конституционного суда по делу об ограничении абортов

Свое письмо дочь Дуды разместила в Twitter, передает Укринформ.

"Я не могу согласиться с последствиями, которые несет собой приговор суда. Мне кажется, что депутаты, которые в Польше принимают законы, должны как можно скорее найти разумное и компромиссное решение нынешней ситуации, которое завершило бы спор, возникший в результате приговора", - написала Дуда.

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Она отметила, что так называемый абортный компромисс был взвешенным и приемлемым решением для большинства общества.