COVID-19: во Франции в реанимации зараженные занимают половину коек

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Le Figaro.

Текущая мощность отделений интенсивной терапии, которые принимают не только пациентов с коронавирусом, составляет около 5800 коек. Половина кроватей, сейчас доступны во Франции, занята тяжелыми случаями коронавируса.

Количество смертей в больницах, связанных с этой болезнью, выросла до 292 в день, общее количество погибших превысило 35 000 с начала эпидемии. Также в домах для престарелых и социальных медицинских учреждениях подтверждены 235 случаев смерти, в результате чего общее количество смертей в сутки составила 527, что является самым высоким показателем с апреля.

Общее количество госпитализаций также продолжает расти. 18955 пациентов с COVID-19 находились в больнице во вторник против 17761 накануне.