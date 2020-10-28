Чиновников филиала Администрации морских портов в Николаеве разоблачили в присвоении более 1 млн грн

28 октября, 2020, 21:47

Группа должностных лиц Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" незаконно присвоила более миллиона гривен

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, должностные лица фиктивно устраивали на работу в порт жителей Киева и области, после чего начисляли им зарплату. Деньги распределялись между участниками схемы.

Начальнику отдела, а также действующему и бывшему заместителю руководителя филиала сообщили о подозрениях, их обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.