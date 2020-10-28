Чиновников филиала Администрации морских портов в Николаеве разоблачили в присвоении более 1 млн грн
28 октября, 2020, 21:47
Группа должностных лиц Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" незаконно присвоила более миллиона гривен
Об этом сообщает Нацполиция.
По данным следствия, должностные лица фиктивно устраивали на работу в порт жителей Киева и области, после чего начисляли им зарплату. Деньги распределялись между участниками схемы.
Начальнику отдела, а также действующему и бывшему заместителю руководителя филиала сообщили о подозрениях, их обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
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