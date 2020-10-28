Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

28 октября, 2020, 10:24

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

На рисунке президент Турции изображен полуобнаженным с выпивкой в руке. Также он пристает к официантке в хиджабе.

"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.