Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
28 октября, 2020, 10:24
Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
На рисунке президент Турции изображен полуобнаженным с выпивкой в руке. Также он пристает к официантке в хиджабе.
"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.
- Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за антиисламской политики президента Франции Эммануэля Макрона.
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