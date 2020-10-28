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Espreso.tvОбществоCharlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

На рисунке президент Турции изображен полуобнаженным с выпивкой в руке. Также он пристает к официантке в хиджабе.

"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.

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  • Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за антиисламской политики президента Франции Эммануэля Макрона.
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